Fue una auténtica sorpresa, sorpresa. Como aquellas que daba en la tele de los años 90 Isabel Gemio. Angelina Coro, emigrante en Venezuela, y su hermana mayor Inés se reencontraron esta mañana delante de la Basílica de Llanes. Llevaban 17 años sin poder abrazarse. Todo fueron abrazos y besos. El encuentro, la sorpresa-sorpresa, fue propiciada por Olaya Romano, directora general de Emigración. Angelina Coro ha vuelto a Asturias con el programa "Añoranza" y ayer visitó Llanes con los otros integrantes del programa. No contaba con encontrarse con su hermana, habían acordado verse en unos días. Pero Olaya Romano, conocedora de que Inés vivía en Meré (Llanes), era los datos q tenía, logró localizar a Inés y citarla ante la Basílica de Llanes para esperar a que llegase su hermana y darle el sorpresón. Cuando apareció Angelina, su hermana mayor Inés la esperaba escondida tras una columna de la antojana del templo. En cuanto asomó, ambas corrieron a abrazarse y besarse. Sorpresa, sorpresa