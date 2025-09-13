El profesor y ensayista ovetense Adrián Gordaliza envía quincenalmente desde Londres, donde reside desde hace décadas, su vídeo-columnas "London Eye", en la que habla de aporta su visión personal de la vida cotidiana en la capital británica o de la actualidad. En esta ocasión nos desvela el origen español de uno de los platos más británicos, el "fish and chips".

Gordaliza nació en Oviedo en 1979 y se graduó en Filosofía en la Universidad de Oviedo, donde dedicó su estudio a la obra de Gustavo Bueno. Obtuvo un máster en Cultura Española Contemporánea por la Universidad de Alcalá. En 2006 se fue a Londres a trabajar como profesor en varias universidades y en el Instituto Cervantes. Fundó la empresa Premium Languages de enseñanza de idiomas de alta calidad. Es autor del ensayo «El final de todo: Una sociedad en transición».