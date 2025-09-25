Instagram

Un cachopo relleno de fabada, el nuevo plato (de un metro de longitud) que ofrece un restaurante de Madrid y que desata la polémica en Asturias

Un cachopo relleno de fabada. Ese es el atrevido plato que un restaurante de Madrid de cocina asturiana acaba de incluir en su carta. Se trata del Urumea, situado en las inmediaciones del Santiago Bernabéu, y Tito Gómez (natural de Pola de Allande, Asturias) es su creador. La receta, dice, es un homenaje a su madre. Sin embargo, la fusión de cachopo y fabada ha desatado la polémica en redes sociales. Unos lo ven un plato "legendario" y otros un "sacrilegio".