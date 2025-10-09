X. Fernández / A. Domínguez

El Desarme se presenta en Madrid (con Cayetano Martínez de Irujo recién casado): "Es un motor económico de Oviedo"

El Desarme, la fiesta gastronómica por excelencia de Oviedo, tuvo su momento de gloria hoy en Madrid, en la presentación de esta cita que se celebrará en la capital de Asturias del 16 al 26 de octubre en 71 establecimientos diferentes. Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, fue el "anfitrión" de la ciudad asturiana en Madrid, siendo esta la cuarta vez que el evento carbayón se presenta en la capital de España. "Oviedo está creciendo como nunca antes, el Desarme es un símbolo de identidad. Somos un motor económico", destacó Canteli, que llamó a cotas más altas, como lograr el título de fiesta gastronómica internacional. "Podemos alcanzar cotas más altas", dijo el Alcalde, que aseguró que "Oviedo está de moda".