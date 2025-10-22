La banda de gaitas con mayoría de nativos americanos que ya suena en Oviedo… Florida

Nada tiene de especial que el “Asturias, patria querida” suene a la gaita en Oviedo. Pero si ese Oviedo está en Florida y más de la mitad de la banda la forman jóvenes nativos americanos sin ascendencia hispana la historia empieza a salirse de lo común. Tanto, que puede que fuera la primera vez. El minuto y medio de interpretación del himno regional, dentro de la programación del festival de celebración de la hispanidad “Viva Oviedo”, tuvo trazas de gran estreno para el grupo asturamericano que nació del empeño de José Vázquez, un empresario de madre llanisca y padre gallego que vino al mundo en Venezuela y lleva trece años viviendo en este Oviedo que eligió por el nombre. Al ver que se torcía el rumbo de su país de origen, buscó destino abriendo un mapa de Estados Unidos y dio con esta ciudad que se llama como la capital de su tierra materna…