A.D.

Alejandro Portes abre el Congreso de Asturianía poniendo a Asturias como ejemplo del beneficio que generan las migraciones: "No es cierto que los migrantes se van para no volver"

Alejandro Portes, demógrafo y sociólogo, cubano-estadounidense, usó el verbo "celebrar" para reivindicar los beneficios de los flujos de intercambio migratorio. En plena oleada reaccionaria de oposición "nativista", el premio "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales de 2019 inauguró este viernes el cuarto Congreso Mundial de Asturianía con una encendida defensa que encuentra en la región el ejemplo del enriquecimiento mutuo que deja el fenómeno de las migraciones en las dos orillas del proceso, en las tierras emisoras y en los puertos receptores. "De Asturias partieron cientos de miles de emigrantes que contribuyeron con talento y energía al avance económico y al desarrollo cultural de los países en los que se asentaron", afirmó. "Hoy se ha convertido en tierra receptora", y comprueba hasta qué punto los inmigrantes "inyectan nuevas energías y diversidad en las sociedades que los acogen…" Conviene "celebrar esta trayectoria a través del tiempo", concluyó el profesor ante el centenar largo de personas que llenaban el patio de butacas del teatro Riera de Villaviciosa, sede del cuarto cónclave global de la asturianía, el del reencuentro después de diecinueve años sin celebrarse y el primero que no ha elegido como sede ni Oviedo ni Gijón.