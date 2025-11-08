A.D.

La avalancha de solicitudes de nacionalidad al amparo de la “ley de nietos” alcanza los 2,3 millones de descendientes de emigrantes que quieren ser españoles en el extranjero

Los nuevos españoles que vienen del extranjero de la mano de la Ley de Memoria Democrática están todavía sin contar, pero este sábado, en la segunda jornada del Congreso Mundial de Asturianía, la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) aproximó la cifra de solicitudes de nacionalidad a una cuenta que equivale a más de dos veces la población de Asturias. Violeta Alonso, asturiana de crianza y vocación, ingeniera residente en Fráncfort (Alemania), calcula la avalancha en "unos 2,3 millones de peticiones, un millón sólo en Argentina, sobre todo en el consulado de Buenos Aires pero también, por este orden, el los de La Habana, otros argentinos y México, Caracas o Sao Paulo…" Son aún solicitudes, y están pendientes de tramitación, pero "teniendo en cuenta que habitualmente se deniega un porcentaje muy pequeño de alrededor del uno o el dos por ciento, podemos encaminarnos a duplicar el volumen de la ciudadanía española en el exterior", señala la ponente. Se dispararán los tres millones de españoles y los casi 150.000 asturianos actuales y se expanden los números de una población a la que "va a haber que atender con servicios o políticas de retorno".