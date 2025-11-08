A.D.

El "semillero" de la asturianía en el exterior: todo lo que hacen los centros asturianos "por mantener viva la cultura que tanto queremos"

El IV Congreso de Asturianía da altavoz a propuestas culturales como el Antroxu de Alcalá de Henares, la escuela de música tradicional de Guadarrama, los proyectos sociales de los asturianos de Alicante o un caso único en el mundo: el colegio que tiene el Centro Asturiano de Santa Fe (Argentina) donde 450 alumnos reciben clase de cultura asturiana desde los 2 hasta los 18 años Más información