A.D.

Los empresarios animan a relanzar la red de negocios asturianos por el mundo: "Es el momento, hay que sacudirse el complejo de inferioridad"

Se llamaba CEAM, Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo, y nació en 2001. FADE, la patronal asturiana, la impulsó con el propósito entonces visionario de tejer una red con la nutrida colonia de empresarios exitosos que Asturias tenía espolvoreados por todo el planeta. Se trataba de que "se conocieran, y de que naciera de aquel roce el cariño empresarial con más empresas conjuntas, más inversión…" Hubo "resultados excelentes", sustanciosos negocios concretos. CEAM, promovida en la etapa de Severino García Vigón como presidente de la patronal, llegó a constituirse en nueve países, pero la crisis inmobiliaria reordenó las prioridades financieras de la organización y el proyecto fue poco a poco ralentizando el ritmo… "Quedó latente", pero quizá haya llegado el momento de "relanzarlo". Alberto González, director general de FADE, dejó ayer la idea flotando en la tarde sabatina de la segunda y penúltima jornada del cuarto Congreso Mundial de Asturianía. Más información