Adrián Gordaliza

"Guy Fawkes", la fiesta que compite con Halloween en Reino Unido: todos los detalles en el "London Eye" de Adrián Gordaliza

El profesor y ensayista ovetense Adrián Gordaliza reside en Londres y desde alli manda periódicamente sus reflexiones a "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA. Hoy, esta videocolumna está dedicada a la fiesta de Guy Fawkes, un personaje histórico inglés que ha inspirado, ya en el ámbito de la cultura pop, el cómic y la película "V de Vendetta". Esa fiesta tradicional, como ocurre con Difuntos en España, también sufre la "invasión" de Halloween. Gordaliza nació en Oviedo en 1979 y se graduó en Filosofía en la Universidad de Oviedo, donde dedicó su estudio a la obra de Gustavo Bueno. Obtuvo un máster en Cultura Española Contemporánea por la Universidad de Alcalá. En 2006 se fue a Londres a trabajar como profesor en varias universidades y en el Instituto Cervantes. Fundó la empresa Premium Languages de enseñanza de idiomas de alta calidad. Es autor del ensayo «El final de todo: Una sociedad en transición».