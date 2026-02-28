Una avilesina en Baréin: "Fue terrorífico cuando saltaron las defensas antimisiles, parecía una película de ciencia ficción"

La avilesina Alicia Pais Varela, de 61 años, lleva unos seis años viviendo en Baréin, el microestado de la costa oeste del Golfo Pérsico. Nunca se había visto en una situación igual. La guerra ha llegado a un país donde se siente muy a gusto, que ve como un paradigma de tolerancia y de integración entre personas de distintas confesiones religiosas. Tras el ataque de EE UU e Israel y a consecuencia de la respuesta de Irán, pasó todo el sábado en su casa viendo cómo los misiles volaban sobre su cabeza. Hubo momentos de verdadero miedo, sobre todo en la mañana del sábado, cuando se activaron las defensas contra el ataque iraní que se dirigía contra la base americana de Juffair, que está cerca de su casa. “Cuando en verano atacaron Qatar yo estaba volando a España y no lo vi. Pero mi marido, que estaba aquí de aquella, me comenta que esto de ahora es la leche. Por la mañana, cuando se activaron las defensas, fue terrorífico. Parecía una película de ciencia ficción. Había como un ruido fortísimo, como el que hace un avión supersónico sobre tu cabeza y tú nada más que ves cuando hace impacto contra el dron, la bomba, lo que sea”.