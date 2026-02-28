A.D.

La tensión de un padre asturiano llamando a sus hijos con la llegada de los bombardeos a Dubai: "Corred"

Encerrados en sus casas y "tranquilos", pero escuchando el impacto de los misiles muy cerca. Así están viviendo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) los asturianos la represalia del régimen de Irán al ataque coordinado de este sábado entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. "Llevan todo el día bombardeándonos. Cerca de casa han caído fragmentos de misiles y hay incendios...", relatan.