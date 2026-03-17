Adrián Gordaliza

La ciudad de los 10.000 zorros: nueva entrega de la videocolumna desde Londres del ovetense Adrián Gordaliza

El profesor y ensayista ovetense Adrián Gordaliza reside en Londres y desde alli manda periódicamente sus reflexiones a "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA. Hoy, esta videocolumna que lleva como título genérico "London Eye", el ojo de Londres, habla sobre uno de los vecinos más singulares de Londres, los zorros, donde viven 10.000 ejemplares de esta especie. Gordaliza nació en Oviedo en 1979 y se graduó en Filosofía en la Universidad de Oviedo, donde dedicó su estudio a la obra de Gustavo Bueno. Obtuvo un máster en Cultura Española Contemporánea por la Universidad de Alcalá. En 2006 se fue a Londres a trabajar como profesor en varias universidades y en el Instituto Cervantes. Fundó la empresa Premium Languages de enseñanza de idiomas de alta calidad. Autor del ensayo «El final de todo: Una sociedad en transición».