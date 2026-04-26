Asturias y México se abrazan en el festival “Señardá”: una multitudinaria celebración de esa “marcha atómica asturiana para poder con lo que venga”

Ser asturiano es contar con una “marcha atómica que sirve para tirar por la vida y para poder con lo que venga”. Lo dijo Carlos Casanueva, el empresario asturmexicano que levantó la mayor correduría de seguros de Hispanoamérica, el grupo Interprotección, con 90 millones de vidas asegurada y 5.000 empresas como clientes. Y lo dejó así sentenciado en la primera jornada del festival “Señardá”, que comenzó este sábado en Ciudad de México, una iniciativa que trata de reactivar los vínculos que la masiva emigración de los siglos XIX y XX creó entre España y México. Fue un día luminoso en la Hacienda de los Morales para celebrar lo que une ambas orillas, un encuentro al que asistieron 600 personas, lo más granado de la comunidad asturiana en la capital. Un día en el que se comió el pote que la Chef Pilar Meana hace en ollas ferroviarias, cuando cantó muy asturamericanamente Pipo Prendes, cuando se bebió la excelente sidra y el vino que produce el empresario asturmexicano Tomás Álvarez Aja y, sobre todo, cuando se habló mucho de Asturias y México: de lo que somos, de cómo la emigración nos unió y de lo que podemos ser en adelante. Gracia a toda esa “marcha atómica”, claro. Más información