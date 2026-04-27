CRONISTAR

La “Sinfonía del emigrante” de Guti y el Coro Minero de Turón hacen sonar en México el corazón de Asturias

Hubo el domingo en la capital de México dos puntos donde latía con mucha fuerza el corazón de Asturias. El uno era el Parque Asturias del Centro Asturiano, que celebraba su tradicional Jira Campestre, a donde acudió Adrián Barbón. El otro fue la Hacienda de los Morales, donde tuvo lugar el segundo y último día del festival “Señardá”. Era la jornada en la que la cocinera Mari Fernández servía el menú del Desarme y cuando que el presidente de la cofradía de esta fiesta de Interés Turístico Nacional, Miguel Ángel de Dios, explicó el sentido de una celebración que se nutre de esa paz que la buena mesa reparte entre hombres y mujeres. Del estómago a los corazones. Pero también de los oídos al latido hondo pues fue el día en el que el Coro Minero de Turón y el gaitero José Manuel Fernández Gutiérrez “Guti” llevaron al máximo ese sentimiento llamado asturianía.