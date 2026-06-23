VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

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Una foto de boda y una Asturias "más verde" de lo que les habían contado: una veintena de jóvenes redescubren sus raíces con el programa Orígenes

Una veintena de jóvenes descendientes de asturianos emigrantes, todos procedentes de Hispanoamérica, han comenzado este lunes la tercera edición del Campus Orígenes, organizado por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom), con el respaldo del Principado y del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea). Son cinco días de formación sobre la historia y la sociedad asturiana que se completan con visitas a los lugares más señeros de la región y la recepción por parte de las principales autoridades autonómicas.