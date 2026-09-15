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El talento joven asturiano exhibe en Madrid su potencial para "conquistar el futuro" de la región

Es verdad que fue John F. Kennedy el primero en decir aquello de "no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Y es verdad que el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, hizo ayer la versión asturiana de un eslogan casi legendario en el acto celebrado en Madrid, junto a varios centenares de asturianos en la capital, la mayor parte de ellos jóvenes y prometedores profesionales entre los veinte y los treinta años de edad. Invitó a todos los presentes a poner algo de su parte, a convertirse en "activistas de la prosperidad" en favor de Asturias. Y, a renglón seguido, subrayó esta idea dejando caer que, en realidad, ni siquiera es invento original de JFK, que en Asturias ya estaba inventada: "Es muy sencillo, que cada uno aporte lo que puede, como una sestaferia".