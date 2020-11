Medio centenar de docentes se han manifestado este jueves frente a la Presidencia del Principado para protestar por la carencia de medios materiales y humanos y reclamar una mejor atención al alumnado con una "educación presencial segura" y una adecuada regulación del teletrabajo. La concentración de la Junta de Personal Docente de Centros no Universitarios de Asturias, integrada por ANPE, UGT, CC OO, SUATEA, CSIF y SINTTA, se ha celebrado una semana después de que la Mesa General de Negociación del Principado diese el visto bueno a la propuesta de la Consejería de Educación para reordenar la actividad de forma que, al margen de las clases y las guardias, los profesores puedan realizar su actividad de manera no presencial en los centros públicos no universitarios.