Han pasado 21 días después de que el Principado decretase el cierre de las actividades no esenciales y pequeño comercio puede volver a abrir la persiana a partir de hoy. Son los locales de menos de 300 metros, que ayer preparaban ilusionados la ansiada vuelta. Hay ganas de retomar la venta cara a cara aunque la opción online fue la tabla de salvación para muchos. Con la vista puesta en la campaña de Navidad no se plantean descuentos en el Black Friday. "No podemos plantearnos ofertas ahora, a nosotros nadie nos ha hecho descuentos".