Así vivieron la pandemia los pacientes con cáncer: "Cuando llegó el confinamiento me vine abajo"

A Alexia la recuperación de la intervención de cáncer de mama le llegó en plena pandemia. Se sometió a la intervención a principios del año pasado y acabó la radioterapia en el mes de julio. "He pasado mucho y asumí que tenía que pasar la enfermedad pero cuando llegó el confinamiento me vine abajo". Su caso es el de otros muchos pacientes con cáncer que acuden a la sede que la asociación tiene en Oviedo. "Hemos visto muchos casos de gente que se sentía sola y que no podía hablar con su médico para consultar cuestiones del día a día" , explica el psicólogo Martín Escandón. La presidenta de la AECC en Asturias destaca el descenso que se ha producido en la detección de casos este año. "La gente que ya estabaen el circuito ha seguido adelante con las pruebas, el problema estuvo en los nuevos diagnósticos. Mucha gente tenía miedo de acudir al hospital".