"Estamos motivados pero muy cansados": el latido de la UCI del HUCA en la tercera ola de la pandemia

"El coronavirus afecta a jóvenes y a mayores", recuerda la jefa de HUCA, Dolores Escudero. Luchar contra la pandemia es tarea de todos y ese es el mensaje más repetido en todo el servicio. "estamos aquí trabajando sin parar y a veces no entiendes por qué la gente fuera no lo entiende", explica la enfermera Clara Mourelo. En la UCI los sentimientos están a flor de piel. "Muchos se van llorando", asegura Lucía Rodríguez,. Pasar a planta es el avance más importante después de horas de incertidumbre. En uno de los box un paciente recién extubado recibe la visita de sus familiares: "El apoyo y el soporte de todo el personal es impresionante", le cuenta desde su cama a la doctora Escudero. "Para nosotros es muy importante poder verle y comprobar el trabajo tan maravilloso que hacen los sanitarios", recalca su hermano. "Vas a salir pronto, lo has pasado mal para salir", le recalcan sin soltar su mano.