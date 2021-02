"Estuve aquí 400 horas y ahora vuelvo a empezar. Estoy en números rojos, los bancos no me fían y el gobierno no me ayuda. Ahora cierran perimetralmente Siero. ¿Qué hago?". Es la reflexión de Titi Sánchez instantes después de volver a colocar su caja protesta junto al Parlamento Asturiano. "Seguiré aquí de forma indefinida y levantaré el tono de voz si es necesario, prefiero morir de pie que de rodillas ante el gobierno". El hostelero asegura que la situación del sector se solucionaría "si hay voluntad política" y lamenta la falta de apoyos por parte de los sindicatos. "Yo estoy solo protestando por mi situación y la de todos mis compañero", recuerda.