Asturias no se va a abrir para los turistas en Semana Santa si la situación de alarma no cambia. Así lo ha confirmado el presidente regional, Adrián Barbón, en la comparecencia de hoy para actualizar la situación de la región en el contexto de la pandemia. El presidente se mostró muy preocupado por la crisis asistencial que aún puede darse con la tercera ola de contagios, “porque nos queda un mes de febrero muy difícil”, dijo, y ya avanzó que no se van a relajar las medidas de control de movilidad.