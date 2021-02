José Ramón Castañón, "Pochi", sacerdote: "La pandemia nos ha quitado cosas que no vamos a recuperar"

La actividad en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga del barrio ovetense de Teatinos, sigue siendo frenética un año después de la pandemia aunque para mantener todas las actividades el esfuerzo se ha multiplicado por dos. "La pandemia nos ha quitado cosas que no vamos a recuperar", lamenta José Ramón Castañón, "Pochi". En los últimos meses hasta aquí han llegado cada vez más casos de soledad y carencias económicas. "La gente tiene miedo, hay un 40% que no ha vuelto a la Iglesia". "Pochi", asegura que los mayores han sido el colectivo más castigado por la pandemia. "Muchos llevan doce meses sin recibir la visita de sus familiares, nosotros hemos suspendido los programas de acompñamiento presenciales aunque intentamos apoyarles a través de otras vías. Creo que la forma de relacionarnos ya no va a volver a ser la misma", lamenta.