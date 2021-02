Los ganaderos claman en Oviedo contra el blindaje del lobo: "Cada año pierdo la mitad de mi rebaño", lamenta una ganadera de Sotres

A los ganaderos no les salen las cuentas. En Asturias los rebaños son pequeños y los daños del lobo amenazan el futuro del sector. "Tengo un rebaño de cien cabras, cada año me matan entre cuarenta y cincuenta, no puedo ni siquiera sumarme a la PAC porque no voy a cumplir los cupos que me imponen para firmar los próximos siete años", lamenta Caelia Cotera, ganadera de Sotres. Mismo mensaje desde Morcín: "La ganadería y el lobo no son compatibles con la protección que se plantea ahora la ganadería acaba, no tiene futuro", explica David Álvarez. La concentración convocada a las 12:00 de mediodía por el sindicato UCA reunió a más de un centenar de ganaderos que hicieron oír sus cencerros acompañando sus reivindicaciones. La principal, la dimisión de Teresa Ribera. "En el ministerio hay una manada que viola nuestros derechos", recalcó el secretario general de UCA.