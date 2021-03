Araceli Estrada, primera conductora de ambulancias de Asturias: "Trabajaba muchísimo pero en la ambulancia fui muy feliz"

Araceli recuerda perfectamente su primera urgencia -un accidente de tráfico de un guardia civil en moto en Villamayor-, sin embargo, su cabeza ha borrado la última. En realidad, no quiere acordarse, porque sigue añorando los inicios de la empresa Transinsa, que hoy gestionan sus hijos Ángel y Carlos Paniceres (presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo). Corría el año 1978, día de la Constitución. “Después de estar en la mesa de votaciones, mi marido, que era taxista –Argentino Paniceres, “Gento”-, y yo marchamos con los críos hasta Jávita (Valencia) para recoger la primera ambulancia. A las seis de la mañana todavía estábamos pasando Madrid. ‘¿Y quién la va a conducir?’, le pregunté a Gento durante el trayecto. ‘Tú misma’, me contestó. Me quedé… ¡De piedra!