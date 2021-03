Isabel Valdés- Solís, decana del Colegio Notarial de Asturias: "Cuando ingresé en la carrera los clientes se sentían aliviados al ver a una mujer"

Cuando empezó a ejercer su profesión a Isabel Valdés Solís muchos clientes le expresaban su alivio por encontrarse frente a una mujer. "He sido la primera mujer notario y cuando ingresé en la carrera hace 38 años, sí se asociaba más a los hombres pero no creo que haya habido ninguna diferencia de género", explica. La decana del Colegio Notarial de Asturias asegura que los últimos 12 meses han supuesto todo un reto para adaptar el trabajo de las notarías como servicio esencial a las nuevas exigencias de la pandemia. "Lo que nos lleva más trabajo son los testamentos, la gente te cuenta su caso y no siempre es fácil adaptar sus peticiones a la normativa jurídica".