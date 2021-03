Adonina Tardón, primera catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública: "He tenido tantas discriminaciones por ser mujer que ya ni me acuerdo"

"Cuando empecé a trabajar la estructura social separaba a hombres y mujeres y el mayor objetivo de una mujer era ser una buena madre. Se ha perdido mucho talento por no romper con lo establecido", Adonina Tardón habla alto y claro sobre los obstáculos que se ha encontrado en el desarrollo de una profesión que le ha dado "algunos de los mejores momentos de mi vida". Es la primera catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública y su trabajo es una de las grandes pasiones de su vida. "Mis hijos son lo primero en mi vida pero lo siguiente es mi desarrollo profesional. Lo que me apasiona es la investigación y lo que mas me preocupa ahora es la contaminación atmosférica".