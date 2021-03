"No tendría ninguna duda en convocar elecciones hoy", aseveró Barbón, para acto seguido rechazar rotundamente esa posibilidad porque su prioridad y la de su Gobierno es la lucha contra la pandemia. Insistió en que "la responsabilidad obliga a no desviarnos en modo alguno" de los grandes retos que tiene la comunidad autónoma, y que pasan por "frenar la expansión del virus, salvar el máximo posible de vidas y vacunar, vacunar y vacunar". "No estamos para elecciones, estamos para luchar contra la pandemia", incidió.