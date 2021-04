"¿Podremos servir cenas?": Los hosteleros ven más contras que pros que las medidas que plantea el Principado

En Oviedo los hosteleros de la zona de Gascona ven más contras que pros en los cambios anunciados por Barbón. “Nos viene hasta peor porque tendremos que ampliar la jornada de los trabajadores y la gente no va a cenar a las ocho de la tarde”, explica el hostelero Diego Javita, proponiendo como alternativas poder abrir “hasta las once o doce de la noche, como mínimo para poder rentabilizar las cenas”. Los empresarios ovetenses consideran sin embargo una buena medida para el sector es ampliar el máximo de personas por mesa hasta la media docena. “Veíamos que familias y determinados grupos no venían por el hecho de no poder compartir la misma mesa”, apunta un Javita que cuenta con diez empleados a cargo. La incertidumbre reinó ayer entre los hosteleros de toda ante la posibilidad de que se amplíe el horario pero también contrariados si cierran el interior de los establecimientos. "Al final se va a formar barullo en las terrazas", insiste Marcos Cortina, encargado de Tierra Astur en Gascona. "La gente a las siete y media apuraba rápido la sidra al salir de trabajar, es un alivio la ampliación de los horarios pero nosotros pedimos poder llegar a servir por lo menos un turno de cenas", explica Álberto Álvarez Uría de La Pumarada.