El lunes sopló 102 velas y el jueves por la tarde se inmunizaba contra el covid en el parking 3 del HUCA. "No tengo miedo, todos deberíamos vacunarnos. Yo no hago solo por mí, lo hago para los demás", explica. América González vive sola en su domicilio de la calle Álvarez Lorenzana de Oviedo y está en plena forma. "No me casé, eso desgasta mucho", bromea.