Una enfermera jubilada vacuna a su marido en el HUCA: "Me puse muy contenta cuando lo llamaron"

Julia Fernández y Miguel García llevan 44 años juntos y tienen una hija en común. Ahora a ambos les une un vínculo más. Julia ha sido la encargada de suministrar a su marido la primera dosis de Pfizer en el parking 3 del HUCA. "No sabía cual me iba a tocar pero me daba igual, no estoy nada nervioso", aseguraba mientras su mujer preparaba la inyección. "Me puse muy contenta cuando lo llamaron y elegí el día en el que estaba yo de turno", explica. Su marido también es sanitario, trabajó como enfermero en el servicio de prevención de riesgos laborales del HUCA, "puse muchas vacunas a los compañeros", explica. Este año sopla 70 velas pero los problemas de visión le impidieron formar parte del contingente de enfermeros jubilados que refuerzan la campaña de vacunación. "Mi mujer estaba muy ilusionada con colaborar y se apuntó como voluntaria en cuanto dieron la oportunidad". Julia y sus dos compañeras atienden el goteo constante de personas que acuden a inmunizarse. "Al principio mucha gente no quería la vacuna pero ahora son muchos los que vienen a preguntar cómo va la lista", explica. En cuatro semanas Miguel volverá al centro sanitario para completar la inmunización.