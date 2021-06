En Asturias un millar de familias viven del sector de las verbenas. Son desde los músicos de las orquestas, hasta los técnicos del sonido o los conductores que llevan los vehículos. Pasaron el verano sin ingresos y siguen sin novedades de cara a la nueva temporada estival. "Estamos en junio y nadie nos dice nada", lamentan. "No cuentan con nosotros ni para elaborar un protocolo que nos podría permitir volver", explica René Rodríguez de la orquesta Dominó. La base de su economía familiar es el trabajo en un calendario festivo que sigue en el aire. "Nos están dejando morir lentamente porque una gran mayoría no hemos cobrado ni un euro de las ayudas prometidas. Llevamos tiempo tirando del carro pero no podemos resistir". "Nuestra situación es caótica y queremos un protocolo para poder arrancar. Con las medidas adecuadas las verbenas pueden volver", explica David López, de la orquesta Versión Original.