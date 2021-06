Por más que intenten esconderse los osos en Asturias están a la vista de todos. Tan cerca de los vecinos que, incluso, husmean en sus casas en busca de comida y solo huyen cuando se ven sorprendidos. Es la reacción natural de estos animales. Lo extraño es que uno de ellos atacara a una mujer de 75 años en un camino de Cangas del Narcea. Su yerno, José Antonio, todavía no se lo explica: "Cuando la vi toda ensangrentada... El oso, el oso. Yo no entendía ¿Quién piensa que va a atacar el oso a una persona aquí?". La mujer se recupera de las heridas mientras en el monte buscan al animal cuyas huellas se han perdido lejos de la zona en la que habita una población de osos que quienes viven aquí aseguran que es mayor a la registrada. Aunque no hay relación entre el número de osos y la probabilidad de que se produzca una agresión. La explicación habría que buscarla en una madre con crías que, en algunos casos, puede manifestar algo de agresividad o en un macho en celo. El problema es que estos ejemplares han olvidado mantener la distancia de seguridad.