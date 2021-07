El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha habilitado este martes un sistema de autocita para la población de 40 a 49 años que aún no ha recibido la vacuna contra la covid-19, con el fin de que pueda sumarse al proceso de inmunización. Se trata de personas que inicialmente rechazaron la profilaxis o con las que no ha sido posible el contacto telefónico. De este modo, las personas nacidas entre 1972 y 1981 --ambos años incluidos-- podrán seleccionar fecha y hora para recibir la vacuna en el enlace 'https://ciges.asturias.es/', tras seleccionar la opción llamamiento extraordinario de vacunación. Este sistema generará citas según se vayan rellenando las agendas. Por este motivo, Salud aconseja a las personas de este grupo etario interesadas que insistan si no logran inscribirse en un primer momento, dado que paulatinamente se irán creando huecos para recibir la profilaxis.