Las futuras relaciones de Asturias con Castilla y león “me preocupan mucho, no lo voy a ocultar”, ha afirmado esta mañana el presidente del Principado, Adrián Barbón, en alusión al acuerdo alcanzado ayer entre el PP y Vox para formar gobierno en la comunidad autónoma vecina. "Sinceramente no me lo esperaba", ha agregado Barbón tras realizar una ofrenda floral por los más de 2.500 asturianos fallecidos por covid-19; el primero de los cuales murió hace hoy justamente dos años. "Me preocupa el pacto con Vox no solo por esas relaciones con Castilla y León, que eran muy buenas. Un gobierno autonómico con presencia de Vox es un riesgo para la convivencia", ha aseverado el presidente asturiano. "Yo no esperaba esto del PP, ahí reconozco mi error, y también le preocupa al Partido Popular de Europa, que ha condenado ese pacto", ha precisado.