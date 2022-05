La iniciativa “Orgullo se escribe con H” de la empresa tecnológica HONOR y LA NUEVA ESPAÑA, una magnífica campaña de promoción de Asturias en todos los periódicos de Prensa Ibérica –grupo al que pertenece este diario–, prosigue desmontando tópicos sin fundamento que circulan sobre la región. Y nadie mejor que David Feito y Juan Luis Suárez, integrantes de "El Sueño de Morfeo", para tumbar la falsa creencia de que la música asturiana ya no suena: "Hay muchos artistas nuevos que vienen pegando muy fuerte y que si ahora mismo no están aún en lo más alto no tardarán en llegar".