La historia de superación de Jesús Cedeira

Estudió psicología aunque en sus planes también estaba ser médico. "No me veía atendiendo a un paciente", explica. Jesús Cedeira, y su familia, son un ejemplo de superación. El gijonés de 42 años acaba de sacar la máxima nota posible con su tesis doctoral y trabaja resolviendo incidencias de los certificados covid en el SESPA. El camino hasta aquí no ha sido fácil Tuvo que superar las barreras físicas y también las mentales, "que son mucho mas complicadas", puntualiza.