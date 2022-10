La ovetense Pilar Fernández lleva seis años diagnosticada de un cáncer de mama metastásico. Este es su tercer tumor. "Nuestro enemigo es el tiempo, nos dan de tres a cinco años de esperanza de vida pero con la medicación adecuada podrían ser más", lamenta. La presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama metstásico habla con franqueza de todo lo relacionado con este tipo de cáncer del que "no se habla", pero se le quiebra la voz al recordar a todas las compañeras que ya no están. "Es duro cuando pierdes a compañeras cuando no hay fármacos pero es tremendo cuando piensas que sí los hay pero que no te llegan", asevera. "En España solo se aprueba el 61% de los fármacos innovadores y hay tratamientos que están prolongando la vida a pacientes de otros países cercanos a nosotros. Por ejemplo un fármaco para triple negativo, la patología mas severa del cáncer de mama, ya nos llega con restricciones importantes. Nos morimos esperando fármacos que ya salvan vidas en otros países", clama Pilar Fernández. La investigación es clave y por ello son varias las ciudades que este jueves a partir de las 20.45 horas iluminarán sus edificios principales de rosa, verde, turquesa y amarillo. Tres colores con mucho significado: el rosa por el origen de la enfermedad (la mama), el verde por la esperanza, el amarillo por las ganas de vivir y el turquesa por la curación.