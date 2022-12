Canga se abre a buscar la lista fuera del PP: “Intentaré rodearme de los mejores"

Mirándose en el espejo de otro independiente que ya ganó unas elecciones bajo las siglas del PP, el candidato popular a la presidencia del Principado prolongó su vuelo de reconocimiento por Asturias buscando el “apoyo” de la “experiencia” del alcalde de Oviedo. Diego Canga se entrevistó este lunes con Alfredo Canteli, “mi alcalde”, y antes de volver a Bruselas tras un intenso fin de semana largo en Asturias dejó dicho que las “manos libres” de las que dispone para la confección de la candidatura incluyen, “es probable”, la incorporación de personas con procedencias diversas dentro del centro derecha. “Todavía no estamos ahí, aún no me ha dado tiempo a digerir toda la información, pero he aceptado este encargo sólo si tengo las manos libres” y las tiene, dice, para buscar a “los más competentes”. Su única guía será “el talento”, añade, y va a querer “tener un equipo lo más potente posible. Con ese espíritu intentare rodearme de los mejores” y deja claro que no mirará carnés de identidad, sexos o edades.