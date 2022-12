El número 5.490 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. Muy repartido por toda España, parte del premio se ha vendido en Moreda de Aller. La administración más agraciada ha sido la número tres de Moreda de Aller (Aller), ubicada en la calle Marqués de Casa Quijano número 8, donde se han vendido 41 series (410 décimos) por valor de 164 millones de euros. La propietaria de la administración ha explicado que gran parte del premio ha sido vendido en el club Atletismo de Mieres en donde se han podido repartir más de 100 millones de euros.

La lotería le cambia la vida a los afortunados. Y si no, que se lo digan a José Manuel Santamaría, uno de los agraciados con este primer premio en el centro deportivo mierense. Cuando me entere de que nos había tocado le dije al jefe que me iba", explicó asegurando que además habían resultado premiados sus compañeros entre los que repartió tres papeletas. "Pagaré la hipoteca y algún crédito que tengo pendiente", afirmó sin confirmar cuanto jugaba, "mucho", se limitó a decir.