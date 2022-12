El número 5.490 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. Muy repartido por toda España, parte del premio se ha vendido en Moreda de Aller y en Oviedo.

La administración más agraciada ha sido la número tres de Moreda de Aller (Aller), ubicada en la calle Marqués de Casa Quijano número 8, donde se han vendido 41 series (410 décimos) por valor de 164 millones de euros. La propietaria de la administración ha explicado que gran parte del premio ha sido vendido en el club Atletismo de Mieres en donde se han podido repartir más de 100 millones de euros.

Uno de los miembros del club, Iván Joyera, compró en el último momento una de las papeletas, agraciadas con 80.000 euros. "No iba a comprar lotería este año, pero al final una compañera me vendió una que le sobraba ayer", destacó señalando que "ha sido una alegría, más después de este año de mierda en el que tuve un accidente de tráfico con u jabalí y casi pierdo el coche". Este mierense se entero de que le había tocado cuando estaba entrenando. "Casi me caigo de la emoción", apuntó, asegurando que aún no sabe qué va a hacer con el dinero, "de momento ir a trabajar, que entro a las tres de la tarde".