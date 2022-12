Mariia Reznykova, refugiada ucraniana en Asturias: "A 2023 solo le pido paz para volver a abrazar a mi hijo mayor"

Son las primeras navidades que Mariia y sus hijos no van a estar juntos. El pequeño Illian de tres años y ella llegaron a Asturias en julio después de pasar tres meses en Madrid pero el mayor se quedó en Kiev porque ya había cumplido 18 años cuando estalló el conflicto. Desde que salieron del país solo se ven a través de unas videollamadas que cada vez se complican mas por los cortes de luz. "Me da pena porque no puede ver cómo está creciendo su hermano"