Las críticas del exdiputado y exdirector de la Oficina del Español Toni Canto al «bable» han sido contestadas con contundencia por el presidente del Principado, Adrián Barbón. "Para hablar de Asturias deberías, lo primero de todo, lavarte la boca", escribió el líder del Ejecutivo autonómico en un mensaje en sus redes sociales en el que se pregunta "¿Qué le ha hecho Asturias a esta gente, del extremismo más rancio, para estar permanentemente atacándola?". Ahora mismo, un grupo de progres se está inventando el bable en Asturias y nadie va a la cárcel, se les da millones de euros", afirmó Toni Cantó, en su monólogo televisivo del canal 7NN, el pasado sábado 21 de enero, y en su cuenta de Twitter. Durante su intervención también criticó la forma de vestir del Presidente del Principado. Mostrando una fotografía de Adrián Barbón espetó: "A su presidente habría que encerrarlo por ese ‘outfit’ que lleva". También disparó contra el euskera, diciendo que "los vascos son más prácticos y como solo tenían un puñado de palabras, cogen españolas, le añaden una terminación de las suyas y ya estaría". "Y la que me cayó a mí con la Oficina del Español, que lo mío al menos era un idioma de verdad", se defendió. Los zascas contra Toni Cantó no se hicieron esperar y desde Asturias: "Busca ‘babayu’ en el diccionario" o "También tu recibiste una pasta por inventarte un puestín y no entras en prisión, caradura".