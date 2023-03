Un "clic" en falso en un enlace que no es lo que parece puede suponer una pérdida irreparable de datos y de dinero. La ciberdelincuencia no descansa y, a medida que los medios tecnológicos han ido avanzando, estos cacos también han ido adaptándose al sistema. Asturias no es inmune a la ciberguerra. Los últimos datos aseguran que cada trimestre se producen en la región una media de 1.100 ataques informáticos. Son más de doce al día. La clave está en la prevención, hay que activar todos los cortafuegos que sean necesarios para evitar problemas y andarse con mil ojos cuando se navega por la jungla de internet. Y ante cualquier ataque mantener siempre la calma, no eliminar pistas que puedan ser de utilidad para los cibercacos, denunciar los hechos ante la policía y no pagar si se pide un rescate. Esas fueron algunas de las conclusiones que resaltaron tres profesionales cualificados en la materia y convocados en un encuentro de reflexión organizado por LA NUEVA ESPAÑA en colaboración con la Caja Rural de Asturias y Seresco y que llevaba por título "Entorno digital y ciberseguridad". En el debate intervinieron Sara Tresguerres Fernández, responsable de medios de pago de Caja Rural de Asturias; Mara María Fernández Bermúdez, responsable de servicios de ciberseguridad de Seresco, y José María Muñoz Paredes, catedrático de Derecho Mercantil y socio del despacho de abogados Garrigues.