Cuatro largos años y tres meses ha necesitado Javier B. para recuperar su vivienda en Pravia, ocupada por una inquilina que no le abonaba el alquiler y que lo dejó en un estado lamentable. Habitaciones repletas de bolsas de basura, muebles destrozados, suciedad por todas partes. Tras ampararse en la ley que evita el desahucio de personas vulnerables que se puso en marcha durante la pandemia, la inquilina de Javier B. permaneció blindada en la vivienda, sin pagar alquiler y dejando el piso en un estado lamentable. Javier B. era consciente de ello: “Cada día que pasaba por delante de mi casa veía cristales de ventana rotos, persianas arrancadas, cartones en las ventanas, y recibía llamadas de los vecinos por los malos olores”, señala. El propietario únicamente pudo ejecutar el desahucio tras averiguar su abogada que la inquilina no estaba en la situación de vulnerabilidad que declaraba, sino que cobraba ayudas por valor de mil euros. Pero la recuperación de su vivienda no fue motivo de alegría: “No encuentro palabras para describirlo, estoy impresionado con las imágenes que he visto. Después de cuatro años mi piso se ha convertido en todo lo contrario a lo que era”, asegura Javier B. a este periódico.