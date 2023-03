Congelar óvulos para comprar tiempo

Tiene 34 años, trabaja en un hospital de Asturias y acaba de congelar óvulos por si, el día de mañana, quiere tener descendencia. «Ahora tengo pareja, pero no es el momento». Su caso no es el único. La mayoría de mujeres que llevan a cabo una vitrificación de sus óvulos rondan los 35 años, pertenecen al sector sanitario, tienen pareja y toman la decisión por factores sociales, principalmente por apostar por su carrera profesional. Es un proceso caro (cuesta 2.500 euros) y cada vez ofrece más garantías, pero no vale todo: la congelación se debe hacer antes de los 35 y la fecundación antes de los 50.