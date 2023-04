Los jueves Paquita, Pili y Mari Carmen tienen una cita en la sede de Cruz Roja en Oviedo. Son tres las participantes en el programa "Enrédate" de Cruz Roja. Las tres viven en Oviedo y comparten edad y gustos personales. No se habían visto nunca pero desde hace tres meses su relación se ha estrechado hasta el punto de que se consideran familia. "Yo a Pili le digo que es mi cuñada", asegura entre risas Paquita Sánchez Prieto. Es una de las últimas en llegar al grupo pero se ha integrado como una más en "el grupo del café". Los jueves se juntan en los talleres que dirigen cada semana los voluntarios de la organización. "Costó arrancar porque después del covid muchos tenían miedo a juntarse, a salir otra vez pero ahora de media vienen casi una veintena de personas", explica Nuria Vázquez, responsable de proyectos de Cruz Roja. "Las actividades están bien pero lo mejor es cuando salimos todas juntas a tomar algo y hablar de nuestras cosas", asevera Pili Norniella. "A mí me gusta hacer postres y los comparto con ellas cuando quedamos", añade. ¿Tenéis grupo de whatsapp?, preguntamos en el encuentro. "No, lo importante para nosotras es la palabra, yo solo mando mensajes si no puedo venir", argumenta Paquita. "Mis padres están en Venezuela y para mí este grupo es como si estuviera con ellos, nos tenemos mucho cariño", explica la voluntaria Brigitte Lugo. "A algunos les cuesta asumirlo pero si escuchas sus historias ves que tienen en común la soledad". Una soledad no deseada que puede romperse con un simple café.