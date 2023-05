Los sindicatos sanitarios independientes Sicepa-Usipa han afirmado este jueves que si no se alcanza un acuerdo satisfactorio con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) tras la huelga de 48 horas que termina mañana será el momento de "estudiar" más movilizaciones, entre las que no han descartado convocar nuevas jornadas de paro. "No nos asusta tener que convocar nuevas movilizaciones. De hecho, hay algunos otros colectivos más allá de los que están actualmente implicados que ya nos han solicitado formar parte de estos movimientos sociales", ha subrayado este jueves la coordinadora de Usipa en Asturias, Graciela Martínez Barbero. Barbero y el miembro del Comité de Huelga Alfredo Fernández San Martín, portavoces de este sindicato independiente, han valorado antes los periodistas el alto seguimiento alcanzado en la segunda jornada de huelga durante una concentración realizada ante la sede del Sespa en la plaza del Carbayón, en Oviedo.

A las 8:00 horas de este jueves se ha iniciado la segunda de las dos jornadas de huelga en la sanidad asturiana que está dirigida a los profesionales de atención primaria, personal facultativo de urgencias hospitalarias y del Servicio de Atención Continuada (SAC). En relación al seguimiento, San Martín ha asegurado que les ha resultado "sorprendentemente importante" y ha destacado que las cifras que manejan, superiores al 50 por ciento alcanzado en la jornada del miércoles, son distintas a las del Sespa, que cifraron ayer en el 4,93 por ciento de los médicos y el 1,02 por ciento de los enfermeros. En relación a las conversaciones, el médico ha apuntado que llevan unas 5 entrevistas con el Sespa desde el pasado jueves, incluyendo la mantenida para los servicios mínimos, y ha asegurado que están abiertos volver a sentarse para negociar. "Hemos tenido avances. Nos hemos aproximado pero sin tocarnos", ha subrayado San Martín, que ha reconocido que, "sin llamarlos líneas rojas, hay algunas factores un poquito limitantes que dificultan llegar acuerdos sólidos para poder salir de la huelga". A preguntas de los periodistas, Barbero ha aseverado que "la idea de convocar este paro no es para nada herir a la ciudadanía, sino conseguir que con estas reivindicaciones se pueda mejorar la calidad asistencial y la gestión de la sanidad para repercuta en una mejor atención a los asturianos". La representante de estas organizaciones independientes que hace unas semanas no firmaron el acuerdo de mejoras alcanzado entre el Servicio de Salud y los sindicatos SIMPA, SATSE, UGT, CCOO y CSIF, ha recalcado que el alto número de servicios mínimos aprobado por el Sespa merma el impacto que estos paros están teniendo sobre la ciudadanía. El objetivo de la huelga es forzar la negociación en varios "puntos trascendentales", entre ellos un proceso extraordinario de carrera profesional, la reducción de las agendas de pacientes y el establecimiento de un cupo para enfermería. Entre otros puntos, también reclama la equiparación salarial completa para el personal de enfermería del SAC o el establecimiento de indemnizaciones por desplazamientos y dietas y de complementos de penosidad.