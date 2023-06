A punto de cumplir 60 años, Ana María García Núñez luce un cutis envidiable: terso, juvenil, como ajeno a la tragedia personal que, dice, va apagándola como una vela. La juventud la lleva impresa también en su vitalidad irreductible y en su humor, negro como una taza de café solo. Es su manera de sacarle el dedo a una dolencia tan puñetera como desconocida que acabará dando con sus huesos en una silla de ruedas: miopatía autoinmune, se llama.

Ser víctima de una enfermedad rara acarrea, en la inmensa mayoría de casos, una desventaja fundamental: el diagnóstico tardío. Los primeros síntomas empezaron a manifestarse hace casi 30 años. Al principio, a Ana le costaba mover la cabeza. Fue el inicio de un proceso lento pero inexorable. «Lo que yo tengo –relata– es una discapacidad neurológica degenerativa sin cura. No tiene tratamiento. Supe exactamente lo que tenía hace sólo dos años. Me va dejando la musculatura anulada, porque mi sistema inmune ataca a mis músculos hasta dejarme sin capacidad de movimiento. Es como si mi cuerpo no quisiese funcionar».

Ahora, las jornadas se suceden con una monotonía que Ana encuentra insufrible. Hace manualidades, habla por WhatsApp con sus amigas y da pequeños paseos por el parque de debajo de su casa apoyándose en lo que ella ha bautizado como su Ferrari, un andador adaptado con el que seguirá andando «hasta que no pueda más». Se siente reo de un barrio que no puede abandonar en parte porque ha dejado de coger el autobús, disuadida por una mala experiencia. «Un día, le pedí a la conductora que sacase la rampa para que pudiese bajarme. Me dijo que no, que no tenía obligación de hacerlo. Me puse roja de la vergüenza. Desde entonces no cojo el bus», explica con una pátina de resignación, como la que se apoderó de ella cuando tuvo que dejar de conducir, el momento en el que tomó consciencia de que «todo se había acabado».